RISULTATI VOTO mandato comunale e alleanze locali con i partiti tradizionali (Di venerdì 14 agosto 2020) Alle ore 12 di oggi venerdì 14 agosto 2020, si è conclusa la consultazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti certificati e abilitati al VOTO hanno potuto esprimersi su due quesiti proposti dal Capo Politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi: un primo relativo alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali e un secondo relativo alle alleanze delle liste del MoVimento 5 Stelle a livello comunale con i partiti tradizionali. Hanno partecipato alle due votazioni un totale di 48 975 aventi diritto che hanno espresso complessivamente 97 685 preferenze. Di seguito pubblichiamo l’esito della votazione certificata dal Notaio che ne ha garantito la regolarità (i RISULTATI saranno depositati presso due notai): QUESITO 1 Sei ... Leggi su ilblogdellestelle

adrianobiondi : Netta vittoria del sì su #Rousseau a mandato zero per consiglieri comunali, meno netta per alleanza con partiti tra… - M5SLazio : ??Risultati #voto #rousseau mandato comunale e #alleanze locali con i partiti tradizionali: leggi qui l'esito delle…

M5S, concluso voto sulla piattaforma Rousseau per il Raggi bis

14 agosto 2020 Si sono concluse le votazioni nazionali sul Blog delle Stelle dedicate, la prima, sull'approvazione o meno del cosiddetto 'mandato zero' per per i consiglieri comunali e, la seconda, su ...

