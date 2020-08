“Rischio tanto…”. Alba Parietti in difficoltà, è lei a spiegare tutto. Cosa sta succedendo (Di venerdì 14 agosto 2020) Le feste in spiaggia, gli assembramenti, i ragazzi in discoteca: tutti fattori che rischiano di vanificare gli sforzi fatti negli ultimi mesi e far partire una seconda ondata di contagi da Coronavirus. Per questo il Governo è corso ai ripari e, oltre ai messaggi, rivolti soprattutto ai giovani, per mantenere alta la guardia da parte del ministro della Salute Roberto Speranza sono stati disposti tamponi e quarantena per tutti coloro i quali provengono da Spagna, Grecia e Croazia, ritenuti Paesi “pericolosi”. Ma non tutti sono d’accordo con queste misure. Tra tutti lei, Alba Parietti, che al momento sta trascorrendo le vacanze nella sua casa di Ibiza, la famosa isola delle Baleari meta di milioni di turisti ogni anno. Qui la situazione è tutto fuorché sotto controllo, come ha fatto ... Leggi su caffeinamagazine

aleeframantova : RT @chiadegli: Non ci voleva un genio a pensare che le discoteche sarebbero state una spina nel fianco e un gigantesco incubatore di contag… - rossipaolo65 : RT @chiadegli: Non ci voleva un genio a pensare che le discoteche sarebbero state una spina nel fianco e un gigantesco incubatore di contag… - marco_to66 : RT @chiadegli: Non ci voleva un genio a pensare che le discoteche sarebbero state una spina nel fianco e un gigantesco incubatore di contag… - NicolaSabbion : RT @chiadegli: Non ci voleva un genio a pensare che le discoteche sarebbero state una spina nel fianco e un gigantesco incubatore di contag… - spree_prof : RT @chiadegli: Non ci voleva un genio a pensare che le discoteche sarebbero state una spina nel fianco e un gigantesco incubatore di contag… -

Ultime Notizie dalla rete : “Rischio tanto…” Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche