Ponte Morandi, Conte ai familiari delle vittime: “Genova non è sola. Siamo al vostro fianco e continueremo a chiedere giustizia” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Siamo qui oggi a distanza di qualche giorno dalla mia ultima venuta Genova. Eravamo sopra qualche giorno fa. Eravamo sopra per recuperare quel filo di rete autostradale che si era interrotto, per colmare la frattura, il vuoto che si è creato tra le due parti della città, tra Levante e Ponente”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo a Genova a margine della cerimonia di inaugurazione della radura della memoria, dedicata alle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. “E con l’occasione – ha detto ancora il presidente del Consiglio – abbiamo anche constatato la presenza di 43 steli altissimi che sono sopra il Ponte, che si elevano nell’alto, si abbarbicano nel cielo e dominano il mare, a significare le 43 ... Leggi su lanotiziagiornale

