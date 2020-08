Palermo, Martin firma il rinnovo: “Orgoglioso di proseguire l’avventura in rosanero” (Di venerdì 14 agosto 2020) L'avventura di Malaury Martin in rosanero prosegue.Il talento francese continuerà a guidare il centrocampo del Palermo anche in Serie C. È uno dei giocatori, infatti, che il club di Viale del Fante ha deciso di confermare in vista dell'inizio della prossima stagione. Il rinnovo, adesso, è anche diventato ufficiale. Il classe '88, come ha annunciato sui social, ha incontrato nelle scorse ore la dirigenza presso gli uffici del "Renzo Barbera" per firmare il nuovo contratto. "Orgoglioso e felice di proseguire la mia avventura in rosanero", ha scritto il giocatore in un post su Instagram con una foto che lo ritrae con l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola dopo avere stipulato l'accordo.Malaury Martin, tornato in Sicilia dopo le vacanze, proprio nei giorni scorsi ... Leggi su mediagol

