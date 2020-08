Nonno spara per errore al nipote di sette anni: morte cerebrale per il bimbo (Di venerdì 14 agosto 2020) “Sono inciampato ed è partito il colpo”. Così il Nonno 76enne ricostruice la dinamica del tragico sparo che ha ucciso suo nipote. La polizia indaga. E’ in stato di morte celebrale il bambino di sette anni colpito da un colpo di pistola sparato involontariamente dal Nonno 76enne. La tragedia si è consumata presso l’abitazione dell’uomo, cancelliere in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

