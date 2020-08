Moratti: “Suning può prendere Messi. Eliminazione Juventus? Uscita col Lione mica col Psg…” (Di venerdì 14 agosto 2020) Massimo Moratti torna a parlare di Inter e di calcio giocato in riferimento non solo ai nerazzurri. L'ex patron del club milanese ha rilasciato un'interessante intervista al Quotidiano Sportivo tornando sulle Coppe e sui rumors di mercato che riguardano Lionel Messi...Moratti: "Messi possibile per Suning. Su Atalanta e Juventus..."caption id="attachment 1004217" align="alignnone" width="594" Messi (getty images)/captionParlando di Inter, tra mercato e sogno Europa League, Moratti ha commentato: "Io ormai dell’Inter sono un semplice tifoso e non ho informazioni riservate", ha detto l'ex patron. "Ma una cosa la so con certezza: per risorse e per competenze, Suning ha tutto per portare Lionel Messi a ... Leggi su itasportpress

