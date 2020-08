Moby Dick: la verità nascosta (Di venerdì 14 agosto 2020) Moby Dick e la sua verità sono realtà scomode dentro un vortice di metafore. Leggere altri libri come Moby Dick e la sua verità, se mai ce ne fossero, significa imbrigliarsi nella ricerca di una accettazione dell’emulazione come atto dovuto. La sua epica ci costringe a far caso a dettagli che la vita ci offre … Leggi su periodicodaily

Prima di ogni escursione nella dinamica del libro, mi sorge una domanda: quante volte da persone libere non siamo stati capaci di affrontare e sfidare il nostro Achab di turno? Spesso ci siamo trovati ...

“Moby Dick o La balena”: spettacolo di videomapping al Forte San Rocco

Domenica 16 agosto, alle 21.30 – con una replica alle 22.30 – al Forte San Rocco di Marina di Grosseto prima rappresentazione di una produzione originale del San Rocco Festival: “Moby Dick o la balena ...

