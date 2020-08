Marc Wilmots: “Feeling Lukaku-Conte? Me ne accorsi nel 2016” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Ad Euro 2016, durante Italia-Belgio, ho visto Antonio Conte parlare con Lukaku. Loro sono sempre stati vicini. Conte ha creduto in lui, lo ha migliorato nel modo di giocare spalle alla porta. Prima Romelu usava spesso la profondità, mentre ora lui gioca molto di più come perno d’attacco. Fa scambi veloci, sponde. E si fa trovare sempre pronto quando c’è da attaccare la profondità. È un vero bomber. Quindi tutto va per il verso giusto e questo anche grazie alla fiducia di Conte. Un attaccante ha bisogno di avere fiducia”. Lo ha dichiarato l’ex Ct del Belgio Marc Wilmots ai microfoni di Passione Inter (L’INTERVISTA ORIGINALE) soffermandosi sulla prima, grande stagione di Romelu Lukaku in nerazzurro. ... Leggi su sportface

