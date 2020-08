Mantovani-Mediagol: “Fallimento vecchio Palermo un colpo al cuore. Mirri-Di Piazza? Ecco come la penso” (Di venerdì 14 agosto 2020) Parla Andrea Mantovani.Dopo l'inaspettato fallimento e la conseguente retrocessione in Serie D, il Palermo è rinato sotto la guida di Dario Mirri e Tony Di Piazza, che grazie all'aiuto di Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del club targato Hera Hora, sono riusciti a costruire una rosa competitiva per il campionato. Con una sola stagione, sotto la guida del tecnico Rosario Pergolizzi, i rosanero sono così riusciti a ritornare tra i professionisti, centrando una promozione in Serie C non priva di difficoltà ma praticamente quasi mai in discussione.Chi ha vissuto gli anni d'oro con la maglia rosanero, è Andrea Mantovani, profilo frizzante e brillante che la ... Leggi su mediagol

