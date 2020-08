Libere MotoGp in Austria nel segno di Pol Espargarò e della pioggia (Di venerdì 14 agosto 2020) SPIELBERG (Austria) (ITALPRESS) – Prima vola Pol Espargarò, poi arriva la pioggia a complicare i piani dei piloti. Venerdì di Libere a due facce oggi al Gran Premio d'Austria, quarto appuntamento del Mondiale MotoGp che si disputa sul circuito di Spielberg. Al mattino, su pista asciutta, guida la classifica dei tempi il pilota spagnolo della Ktm, che ha fermato il cronometro a 1'24″193 mettendosi alle spalle il forlivese Andrea Dovizioso (Ducati), staccato di 44 millesimi. Al terzo posto nella mattinata c'è il giapponese Takaaki Nakagami, a 0″129, con la sua Honda. Quinto Franco Morbidelli (Yamaha) a 0″395, mentre è solamente decimo il leader del Mondiale, il francese Fabio Quartararo (Yamaha). Male le Yamaha ufficiali: lo spagonolo ... Leggi su liberoquotidiano

SkySportMotoGP : KTM già davanti sulla pista di casa (?? #FP1) Dovi vicino alla vetta, Yamaha in difficoltà Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : A Spielberg via al venerdì di libere della #MotoGP: tutti gli aggiornamenti delle FP1 #AustrianGP ???? #SkyMotori… - Sport_Mediaset : #MotoGP, #PolEspargaro avanti in libere-1. Ok Dovizioso, male Rossi. #SportMediaset - zazoomblog : MotoGP prove libere in Austria: sorpresa Pol Espargaro. 10° Quartararo - #MotoGP #prove #libere #Austria: - CorriereQ : MotoGp, Austria: la Ktm fa la voce grossa, Espargarò guida le libere. Riecco Dovizioso, indietro Rossi -