La decisione controcorrente di Gigi D’Agostino che annulla il suo live set di Ferragosto (Di venerdì 14 agosto 2020) L’amour toujours? Non questa notte all’Altromondo Studios di Rimini. Il noto dj Gigi D’Agostino ha scelto di andare controcorrente rispetto ai suoi tanti colleghi che, nonostante il peggioramento dell’epidemia di coronavirus, hanno continuato a portare a termine i propri impegni con i gestori di locali e discoteche, attirando centinaia di persone ai propri concerti, dove è molto difficile mantenere il distanziamento sociale. LEGGI ANCHE > Le regole sulle discoteche nelle varie regioni italiane Gigi D’Agostino annulla la serata di Ferragosto a Rimini Per questo Gigi D’Agostino ha annunciato sui propri canali social l’annullamento del suo live set nella serata principe dell’estate, ovvero quella ... Leggi su giornalettismo

