Incendio in una scuola elementare a Treviso | bruciato il tetto

Un Incendio ha bruciato il tetto della scuola elementare Francesco Rismondo a Oderzo, in provincia di Treviso. Da questa mattina un Incendio sta bruciando la scuola elementare "Francesco Rismondo" a Oderzo, in provincia di Treviso. La scuola, che si trova nella frazione di Faè, potrebbe aver preso fuoco a causa del materiale isolante presente. L'edificio infatti era in corso di ristrutturazione per l'inizio del nuovo anno scolastico. I lavori riguardavano principalmente il rifacimento del tetto. Le fiamme si sono diffuse molto rapidamente, costringendo i Vigili del Fuoco ad intervenire con altrettanta velocità. Al momento sul posto ci sono ben nove

