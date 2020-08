Il retroscena: l’assalto Toro e le riflessioni di Biglia (Di venerdì 14 agosto 2020) Lucas Biglia aveva deciso di lasciare l’Italia e la Serie A alla scadenza del contratto con il Milan e dopo una grande esperienza maturata in precedenza con la Lazio. Negli ultimi giorni è arrivata la proposta del Toro che gli ha tolto qualche certezza rispetto alla volontà precedentemente maturata di rientrare in Argentina. C’è stata un’apertura a parlarne, che è già qualcosa, ma non ancora accordi. Giampaolo vorrebbe affidare a Biglia le chiavi del centrocampo, vedremo se l’apertura delle ultime ore porterà a un accordo ancora da trovare. Foto: profilo instagram personale L'articolo Il retroscena: l’assalto Toro e le riflessioni di Biglia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

