I casi? Importati. Test obbligatori per chi arriva da Grecia, Croazia, Malta e Spagna (Di venerdì 14 agosto 2020) Da ieri nel Lazio sono attive 16 postazioni per effettuare il check-up di rientro per chi proviene da Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Per raggiungere i 16 drive-in «è preferibile recarsi con la ricetta del proprio medico di famiglia, tessera sanitaria ed eventuali documenti di viaggio per agevolare il contact tracing. I drive sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 18 ad eccezione della domenica (il drive in dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni resterà aperto anche la domenica)», spiega la Regione. La quale anche ieri ha dovuto registrare quasi due terzi di casi d'importazione tra i nuovi contagi: 22 su 36. «Riguardano giovani di rientro dalle vacanze: quattro i casi di rientro da Malta, tre ... Leggi su iltempo

ROMA Per il Covid-19 in Italia siamo in una "situazione di transizione con tendenza ad un progressivo peggioramento". Lo certifica il rapporto di Monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Iss in ...

