Gisèle Halimi, con l’arma del diritto (Di venerdì 14 agosto 2020) «C’è un popolo, un popolo a mani nude che si sta facendo massacrare, è il popolo palestinese. Un esercito lo tiene in ostaggio. Perché? Quale causa difende questo popolo e perché gli si oppongono, io affermo che questa causa è giusta e come tale sarà riconosciuta dalla storia». Gisèle Halimi non conosceva mezzi termini. Forte di una solida reputazione internazionale si era espressa così, dopo l’aggressione israeliana a Gaza, nel 2014. Parole lucide, raccolte in una lunga intervista rilasciata al … Continua L'articolo Gisèle Halimi, con l’arma del diritto proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

kiara_rnc : @lasoncini grazie. applausi. perché come diceva Gisèle Halimi, la procreazione è un atto di libertà e nessuna legge… -

Ultime Notizie dalla rete : Gisèle Halimi Ecco i candidati al Gran Consiglio (e le loro opinioni) Corriere del Ticino