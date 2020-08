Frosinone, sospiro di sollievo: tampone negativo per l’intera squadra (Di venerdì 14 agosto 2020) I risultati dei tamponi fanno tirare un sospiro di sollievo in casa Frosinone. La società ciociara fa sapere di “aver ricevuto, dall’ASL di competenza, i risultati dei tamponi effettuati in data odierna. Gli stessi hanno dato esito negativo per l’intero gruppo squadra“. Nel primo pomeriggio il Frosinone, che domenica sarà impegnato nell’andata dei playoff promozione contro lo Spezia, aveva annunciato che “l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. Lo stesso è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali”. Leggi su sportface

