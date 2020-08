Frana in Valmalenco, Chiareggio resta isolata: rischio frane (Di venerdì 14 agosto 2020) Non migliora il meteo in Valmalenco colpita, due giorni fa, da una Frana che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre due, fra cui un bimbo di 5 anni ora rimasto orfano di entrambi i genitori. Il sindaco di Chiesa in Valmalenco, Renata Petrella, visto che il tempo non accenna a migliorare, ha confermato per oggi la chiusura della strada comunale di Chiareggio, la piccola frazione in quota che resta, pertanto, isolata. Qui, al momento, sono rimasti in circa 600 fra residenti e turisti. Possono passare solo mezzi di soccorso e comunali per portare viveri e farmaci. Ma molti villeggianti, in queste ore, sono riusciti ad allontanarsi dal paese. “Abbiamo dormito in auto due notti – racconta Paolo da Pavia – e per la terza non siamo ... Leggi su meteoweb.eu

