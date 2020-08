Fornaro, Leu,: 'Bene i nomi dei deputati, ora indagini sui bonus agli imprenditori furbi' (Di venerdì 14 agosto 2020) Che parlamentari e consiglieri o assessori regionali abbiano fatto una bella porcata chiedendo il bonus destinato alle persone più bisognose è evidente a tutti. Quello che è meno evidente è che in ... Leggi su globalist

Che parlamentari e consiglieri o assessori regionali abbiano fatto una bella porcata chiedendo il bonus destinato alle persone più bisognose è evidente a tutti. Quello che è meno evidente è che in que ...

Fornaro (LeU): “Inps faccia anche i nomi degli imprenditori truffatori”

ITALIA – Il capogruppo di Liberi e Uguali Federico Fornaro ha commentato così la vicenda dei politici “furbetti” che hanno richiesto il bonus da 600 euro per le partite Iva, nonostante avessero un red ...

