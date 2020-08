Federico Fashion Style nuova linea di bambole: ecco quanto costano (Di venerdì 14 agosto 2020) Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, ormai è diventato il parrucchiere più famoso della tv italiana. Dopo il successo ottenuto dal suo programma in onda su Real Time, Il salone delle meraviglie, la sua carriera è arrivata alle stelle. Infatti, tutto ciò gli ha permesso anche di aprire diversi saloni in giro per l’Italia. Ma l’ambizioso parrucchiere di Anzio non si è fermato a tutto questo e ha voluto buttarsi in una nuova esperienza. Dal salone ai negozi di giocattoli: da pochi giorni è stata lanciata la prima linea di bambole targata Federico Fashion Style. Ma vediamo meglio di cosa si tratta e quanto vengono i nuovi giocattoli! Dal ... Leggi su velvetgossip

