Esonero Setien: l'allenatore del Barcellona a rischio. Le ultime (Di venerdì 14 agosto 2020) Esonero Setien: l'allenatore del Barcellona rischia di perdere la panchina blaugrana dopo la sconfitta in Champions League Quique Setien è vicino all'Esonero dopo la clamorosa sconfitta subita per mano del Bayern Monaco, vittorioso per 8-2 nei quarti di finale di Champions League. Un risultato pesante che macchia la stagione dell'allenatore blaugrana, che nelle prossime ore potrebbe essere sollevato dall'incarico. I nomi caldi sono quelli di Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Mauricio Pochettino.

OnorioFerraro : #Setién dice che il sul futuro non dipende da lui, #Pique invece “abbiamo toccato il fondo”. Nel frattempo flop tot… - sportface2016 : #BarcaBayern L'umiliazione costa la panchina a Quique #Setien: si attende solo l'esonero del tecnico - AquilottoEddy : Al fischio finale mi aspetto l'esonero immediato di Quique #Setién #BarcaBayern #FCBFCB #ChampionsLeague - marcomiluzio87 : Perdi 8-2 ai quarti di Champions ed hai solo 2 ammoniti in campo. Squadra senza spina dorsale e dignità. Mi auguro… - Andrea_c_83 : Credo ci siano gli estremi per un esonero piuttosto rapido di Quique Setien.. #BarcaBayern #Barcelona #UCL -