Daniel Kaluuya star e produttore di The Upper World, film destinato a Netflix (Di venerdì 14 agosto 2020) Daniel Kaluuya, la star di Get Out, sarà il protagonista e produttore del film The Upper World, un progetto destinato a Netflix. Daniel Kaluuya sarà protagonista e produttore di The Upper World, un adattamento del romanzo scritto da Femi Fadubga che verrà prodotto per Netflix. Il libro, che verrà pubblicato nel 2021, sarà il primo capitolo di una nuova saga fantasy. Al centro della trama di The Upper World ci sarà Esso, un giovane che viene coinvolto in una rivalità mortale e sta per essere espulso quando si rende conto di possedere un inaspettato dono: ... Leggi su movieplayer

