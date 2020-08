“Dammi i soldi o ti ammazzo”. Tassista rapinato a Milano (Di venerdì 14 agosto 2020) “Dammi un euro o ti danneggio la macchina”. Proprio ieri abbiamo riportato la notizia di una giovane donna che ha deciso di ribellarsi al sistema dei parcheggiatori abusivi e, tramite un video, di denunciare ciò che accade da sempre sotto gli occhi di tutti. Purtroppo è facile riuscire ad intuire di cosa si stia parlando, proprio alla luce del fatto che tale pratica criminale sia comunissima e minimamente affrontata da chi di dovere. È accaduto invece durante la notte di mercoledì 12 agosto, riprendiamo la notizia da La Repubblica, che a Milano un Tassista 66enne sia stato rapinato nella sua vettura. La formula criminale utilizzata questa volta è stata “dammi i soldi o ti amazzo” e questa volta la vittima non ha potuto ribellarsi. Erano in tre, sono saliti ... Leggi su ilparagone

