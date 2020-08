Coronavirus, Spagna chiude discoteche e vieta fumo in strada. GB-Francia, lite sui viaggi (Di venerdì 14 agosto 2020) Nel giorno in cui nel mondo sono più di 755mila, 755.612, i morti causati dalla pandemia di Coronavirus e i contagiati sono 20.907.410 secondo il bollettino della Johns Hopkins University, una vero ... Leggi su quotidiano

TizianaFerrario : Insopportabili questi migranti in giro x Croazia Spagna e Grecia senza mascherina come se non ci fosse il… - repubblica : Coronavirus nel mondo: boom di contagi in Europa, record in Francia, Spagna e Germania [aggiornamento delle 08:36] - RegioneER : #CORONAVIRUS, da oggi le persone in arrivo da CROAZIA, GRECIA, MALTA e SPAGNA hanno l'obbligo di segnalazione per e… - vitti2173 : RT @Monicanpl: - TgrRaiPuglia : #Coronavirus Caos tamponi, scali pugliesi senza presidi sanitari per eseguire i test - TGR Puglia #ioseguoTgr -