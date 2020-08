Cerere: si cela un mare sotto la superficie? (Di venerdì 14 agosto 2020) Un nuovo studio, di una collaborazione internazionale di ricercatori, suggerisce che il pianeta nano Cerere nasconda acque sotterranee salate, al di sotto del suo cratere più grande e forse anche in tutto il pianeta Cerere è l’oggetto più grande nella fascia degli asteroidi ed è l’unico pianeta nano del Sistema solare interno. I risultati della seconda missione Dawn della NASA, hanno fornito nuove incredibili caratteristiche di questo mondo e quanto esso sia dinamico. Prima della missione Dawn si credeva che questa roccia spaziale larga 940 km, fosse semplicemente un oggetto primitivo del Sistema solare, rimasto per lo più invariato in seguito alla sua formazione. Tuttavia, i dati raccolti dalla sonda spaziale della NASA suggeriscono che Cerere probabilmente fosse ... Leggi su tuttotek

