Ceferin: «Final Eight? Non credo che la ripeteremo» (Di venerdì 14 agosto 2020) La UEFA non ripeterà il formato della Final Eight nel prossimo futuro. Lo ha assicurato il presidente della Federcalcio europea, Aleksander Ceferin, durante un’intervista all’AFP di Lisbona, sede della fase Finale della UEFA Champions League. «Potrebbe essere interessante in futuro, ma non credo che potremo farlo, perché il calendario è troppo fitto. Non vedo dove … L'articolo Ceferin: «Final Eight? Non credo che la ripeteremo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

La UEFA non ripeterà il formato della Final Eight nel prossimo futuro. Lo ha assicurato il presidente della Federcalcio europea, Aleksander Ceferin, durante un’intervista all’AFP di Lisbona, sede dell ...

Champions League, test Covid-19 per Ceferin: così potrà consegnare il trofeo ai vincitori

La Champions League sta per entrare nel vivo con le attesissime Final Eight e il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, a breve, si sottoporrà ai test per il Covid-19, in modo tale da poter conseg ...

