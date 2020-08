Calenda, Sassoli e Gentiloni: tutti in fuga dalla Capitale (Di venerdì 14 agosto 2020) Correre sì, ma via dal traguardo. È la fotografia del centrosinistra o meglio, delle sue prime file, nella sfida per il Campidoglio prossima ventura. Il tema è l'individuazione del candidato sindaco per sfidare il Movimento 5 Stelle (per ora con la Raggi) e il centrodestra. Chi ha di meglio da fare, chi viene impossibilitato dalla carta d'identità e chi deve portar fuori il cane. Scherziamo, ovviamente, ma neanche tanto. David Sassoli, attuale presidente del Parlamento Europeo e più volte tirato in ballo, al momento ha detto di no: «Sarebbe come graffiare le istituzioni europee». Per un principio analogo, sembra difficile possa aderire alla corsa Paolo Gentiloni, vice presidente della Commissione Ue. Qualche suggestione era circolata anche su Roberto Gualtieri, ministro dell'economia, ma ... Leggi su iltempo

ArgoTone : RT @lmcastaldi: Letta, Calenda, Sassoli... A quanto pare, nessuno vuole fare il sindaco di Roma. E sì che a farlo meglio della Raggi - semb… - lmcastaldi : Letta, Calenda, Sassoli... A quanto pare, nessuno vuole fare il sindaco di Roma. E sì che a farlo meglio della Ragg… - Maurizio62 : @MilaSpicola @CarloCalenda @pdnetwork Leggi l'intervista di Calenda a @repubblica di stamattina, lucida e realista.… - ragionarte : @dangdaide Letta sta sereno. Sassoli sta in Europa. Calenda non è del PD. Richiamate Marino. - SchettinoAlbert : RT @dangdaide: Letta ha detto NO Sassoli ha detto NO Calenda ha detto NO il PD a Roma: vai avanti tu che a me mi viene da ridere. -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda Sassoli Calenda: “Non mi candido a sindaco, Pd scelga Carlo Fuortes, sovrintendente del Teatro dell’Opera” Fanpage.it Calenda, Sassoli e Gentiloni in fuga da Roma: i criticoni della Raggi si sfilano

Correre sì, ma via dal traguardo. È la fotografia del centrosinistra o meglio, delle sue prime file, nella sfida per il Campidoglio prossima ventura. Il tema è l’individuazione del candidato sindaco p ...

Roma, la campagna di settembre di Franceschini: convincere Sassoli

Calma e gesso, predica Nicola Zingaretti. Lo sprint di Raggi per le comunali di Roma non cambia il calendario del segretario del Pd. Il Nazareno metterà la testa sulle amministrative del 2021 solo a s ...

Correre sì, ma via dal traguardo. È la fotografia del centrosinistra o meglio, delle sue prime file, nella sfida per il Campidoglio prossima ventura. Il tema è l’individuazione del candidato sindaco p ...Calma e gesso, predica Nicola Zingaretti. Lo sprint di Raggi per le comunali di Roma non cambia il calendario del segretario del Pd. Il Nazareno metterà la testa sulle amministrative del 2021 solo a s ...