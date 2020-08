Calcio Napoli, ufficiale: il ritiro a Castel di Sangro inizia il 24 agosto (Di venerdì 14 agosto 2020) Il ritiro del Calcio Napoli a Castel di Sangro inizierà lunedì 24 agosto, quando prenderà ufficialmente il via la nuova stagione azzurra. Iniziera’ lunedi’ 24 agosto la nuova stagione sportiva del Calcio Napoli. Esattamente tra dieci giorni, infatti, gli azzurri si raduneranno a Castel di Sangro per effettuare il ritiro estivo finalizzato alla preparazione del … Leggi su 2anews

tancredipalmeri : Esce a testa altissima il Napoli. Due pali, recriminazioni, aveva di fronte una squadra più forte che si è ampiamen… - FrancoMater2 : @AndreaInterNews Appunto. Il #Lipsia come detto, è da almeno 3 anni che gioca cosi e l'ha fatto vedere già contro i… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Sannino: 'Faraoni nel Napoli dovrebbe partire da dietro, non può giocare avanti, la sua crescita è stata un… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Sannino: 'Faraoni nel Napoli dovrebbe partire da dietro, non può giocare avanti, la sua crescita è stata un… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Sannino: 'Faraoni nel Napoli dovrebbe partire da dietro, non può giocare avanti, la sua crescita è stata un… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli Mercato Napoli, De Laurentiis vuole incassare 170 milioni dalle cessioni: i nomi in uscita CalcioNapoli1926.it IL PARERE - Sannino: "Faraoni nel Napoli dovrebbe partire da dietro, non può giocare avanti, la sua crescita è stata una sorpresa"

Giuseppe Sannino, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione sportiva 'Radio Goal': "Faraoni è stato un calciatore sorpresa. Sembrav ...

Il Napoli cambia tutto in difesa, la rivoluzione di mercato tra acquisti e cessioni

Gabriel Magalhães e Sergio Reguilón sono i nomi più caldi nelle ultime notizie di mercato sulle trattative del Napoli. Il destino del brasiliano è legato alla cessione di Koulibaly, con il difensore s ...

Giuseppe Sannino, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione sportiva 'Radio Goal': "Faraoni è stato un calciatore sorpresa. Sembrav ...Gabriel Magalhães e Sergio Reguilón sono i nomi più caldi nelle ultime notizie di mercato sulle trattative del Napoli. Il destino del brasiliano è legato alla cessione di Koulibaly, con il difensore s ...