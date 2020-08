Bonus Covid: Rizzone (M5S) deferito ai probiviri (Di venerdì 14 agosto 2020) Marco Rizzone (M5S) è il terzo deputato ad aver percepito il Bonus governativo di 600 euro durante il lockdown. Dopo la sospensione da parte della Lega per i parlamentari Elena Murelli e Andrea Dara, arriva anche da parte del Movimento 5 Stelle il primo provvedimento nei confronti del suo deputato. Lo annuncia Vito Crimi, attuale capo politico del partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. "In relazione alla vicenda del Bonus da 600 euro, destinato a partite Iva, autonomi e professionisti, ho deferito il deputato Rizzone al collegio dei probiviri chiedendone la sospensione immediata e massima severità nella sanzione", fa sapere.Rizzone, 37 anni, non è un pentastellato della prima ora, ma fa parte oggi della commissione ... Leggi su blogo

