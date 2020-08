Antonella Elia dopo Temptation Island, colpo di scena: “Sono ancora innamorata” (Di venerdì 14 agosto 2020) Sono passate alcune settimane dall’ultimo falò di Antonella Elia e Pietro Delle Piane a ‘Temptation Island’. Eppure ci si ricorda benissimo del loro confronto-scontro avvenuto dinnanzi a milioni di telespettatori. Si sa, è difficile resistere alle tentazioni quando si vive, per un certo periodo, a stretto contatto con le tentatrici o i tentatori del reality estivo. E questo lo può ben dire Pietro Delle Piane, che ha lasciato l’isola con non più al suo fianco Antonella Elia. Nel corso della sua esperienza a ‘Temptation Island’, la nota showgirl ha avuto modo di conoscere il suo compagno in un altro contesto, scoprendo dei lati non molto piacevoli e distanti da quell’uomo che per tanto ... Leggi su velvetgossip

