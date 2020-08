Accoltella la madre e poi si lancia nel vuoto: vive per miracolo le due donne (Di venerdì 14 agosto 2020) Prima Accoltella la madre nel sonno, poi si ferisce e si lancia dalla finestra del secondo piano. La giovane soffriva di disturbi psichici e probabilmente la tragedia è stata frutto di un raptus. Sono vive per miracolo mamma e figlia di Pisogne, entrambe in ospedale. Ivana Laini, 54 anni, la più grave, è ricoverata al … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

