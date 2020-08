Udine, davanti alla Prefettura manifestazione pro migranti (Di giovedì 13 agosto 2020) Nel pomeriggio di martedì 11 agosto, davanti alla Prefettura di Udine, si è tenuta una manifestazione in difesa dei diritti dei migranti ospiti, in queste settimane, dell’ex caserma Cavarzerani, decretata zona rossa per l’emergenza Covid-19 (videoproduzioni Petrussi). Leggi su udine20

francescacheeks : Udine, ci vediamo davanti al castello... non potete sbagliare ????????? Gli ultimi biglietti: - Th3P3ck : Diciamola tutta: hanno protestato perché per i #clandestini che scappano, con le nuove norme, gli accoglioni (chi a… - RosariaM6 : Associazioni Ospiti in arrivo stocaxxo. - Saandrino95 : RT @francescacheeks: Udine, ci vediamo davanti al castello... non potete sbagliare ????????? Gli ultimi biglietti: - canieverfly : RT @francescacheeks: Udine, ci vediamo davanti al castello... non potete sbagliare ????????? Gli ultimi biglietti: -

Ultime Notizie dalla rete : Udine davanti Presidio davanti alla Prefettura di Udine per una nuova accoglienza Il Friuli Giovedì 13 agosto a Rosolina le selezioni per Mister Italia

ROSOLINA MARE (Rovigo) - Dopo il blocco delle selezioni organizzate nei locali e nelle piazze, blocco dovuto al lockdown e alle misure adottate per fronteggiare il Covid 19, con la conclusione della v ...

Giambattista Tiepolo, maestro della luce

Il 27 marzo 1770 a Madrid, mentre sta dipingendo l’immenso affresco delle glorie monarchiche nel Palazzo Reale, Giambattista Tiepolo, a 74 anni, muore. Non se lo aspettava nemmeno lui, pensava di torn ...

ROSOLINA MARE (Rovigo) - Dopo il blocco delle selezioni organizzate nei locali e nelle piazze, blocco dovuto al lockdown e alle misure adottate per fronteggiare il Covid 19, con la conclusione della v ...Il 27 marzo 1770 a Madrid, mentre sta dipingendo l’immenso affresco delle glorie monarchiche nel Palazzo Reale, Giambattista Tiepolo, a 74 anni, muore. Non se lo aspettava nemmeno lui, pensava di torn ...