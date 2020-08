Tornata dalla Grecia a Bari, costretta alla quarantena anti-covid: 'In casa senza risposte, nessuno sa darci indicazioni' (Di giovedì 13 agosto 2020) La decisione della Regione Puglia di istituire la quarantena fiduciaria per 14 giorni per coloro che rientrano da Grecia, Spagna e Malta, a causa dell'arrivo di diverse persone contagiate dal covid-19 ... Leggi su baritoday

DiMarzio : Dalla Spagna | #AtleticoMadrid, arriva l'esito della nuova tornata di test prima del Lipsia - smileanyway0 : Sono tornata dalla grecia l'11, oggi esce il nuovo dpcm con obbligo di tampone ed eventualmente quarantena al rient… - spritzcampari : Io stamattina: 'no raga basta bere' Io ora: sono appena tornata dalla Pam dopo aver passato un'ora a bere con i commessi - euforvia : vanno a ballare in versilia in piena pandemia e poi si lamentano se devono fare il tampone “perché una cretina è to… - mattiagiglia : RT @filipposantelli: Quando a marzo sono tornato dalla Cina in Italia ho chiesto alla hostess Aeroflot se aveva del sanitizer, quella è tor… -

Ultime Notizie dalla rete : Tornata dalla Tornata dalla Grecia a Bari, costretta alla quarantena anti-covid: "In casa senza risposte, nessuno sa darci indicazioni" BariToday Covid, due migranti positivi a Lecce oggi e, ieri, un contatto dei 19 enni tornati da Malta. 16 casi in Puglia

PUGLIA – La curva dei contagi va avanti: il virus continua a circolare anche in provincia di Lecce. Ieri è risultato positivo uno dei contatti dei 19 enni tornati dalla Grecia e da Malta: salgono i co ...

WRC | Ostberg: “Sono maturato come pilota in questi anni. Sbagliai nel 2016 a lasciare Citroen”

Alla vigilia del suo rientro alle gare rally dopo il lockdown, Mads Ostberg parla dei suoi progressi come pilota e di un episodio della sua carriera di cui ancora si pente Questo weekend Mads Ostberg ...

PUGLIA – La curva dei contagi va avanti: il virus continua a circolare anche in provincia di Lecce. Ieri è risultato positivo uno dei contatti dei 19 enni tornati dalla Grecia e da Malta: salgono i co ...Alla vigilia del suo rientro alle gare rally dopo il lockdown, Mads Ostberg parla dei suoi progressi come pilota e di un episodio della sua carriera di cui ancora si pente Questo weekend Mads Ostberg ...