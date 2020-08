"Sono positivo, fate il tampone", appello di un giovane sui social dopo due serate trascorse in discoteca (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI – “Ve lo scrivo qui in modo da raggiungere più persone possibile: chiunque sia stato a stretto contatto con me negli ultimi 14 giorni si faccia un tampone”. Sta creando molta apprensione in provincia di Catanzaro un messaggio postato sui social da un giovane positivo al coronavirus, che invita tutti coloro che hanno avuto contatti con lui a fare il test . “Capisco che voi possiate avere paura, però cercare di capire anche le mie di paure”, scrive il ragazzo, residente a Girifalco (Catanzaro). Il giovane indica anche due discoteche di Soverato da lui frequentate tra sabato e domenica, invitando chiunque si sia trovato in questi locali in quei due giorni ad adottare le cautele del caso “perché sono positivo al ... Leggi su agi

LucaBizzarri : Se sei il Presidente del Consiglio questa foto non la fai. Non perché quello non sia un cazzaro (lo è, lo sono in t… - matteosalvinimi : #Salvini: Ricordo che quest'anno sono sbarcati 15mila immigrati e centinaia di questi stanno vagando per l'Italia f… - annelaurebonnet : Domenech prende in giro gli allenatori italiani dopo la vittoria del PSG stasera. Manco scrivere Gasperini gli vien… - MNFov : @LorenaLVilla @VirginRadioIT I Queen sono un mondo a parte, immensi e non paragonabili alle altre band. Di una cate… - rafrom1973 : RT @FedeAngeli: Volevo dirvi che lo sto leggendo tutti i vostri tweet di questo tenore. Li leggo da giorni. Sono tantissimi. E mi fa un s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono positivo Coronavirus, maschi fra 31 e 46 anni: ecco chi sono i primi volontari del vaccino Il Sole 24 ORE Record di isolamenti a

Sono 5799 gli isolamenti fiduciari in Veneto per placare il diffondersi del Coronavirus. Di queste persone, 106 sono sintomatiche. Il record è della Provincia di Verona con 1432 persone che devono sta ...

Germania, sondaggio ifo: per aziende tedesche normale attività in 11 mesi

(Teleborsa) - 11 mesi. È il tempo che le aziende tedesche ritengono in media necessario per tornare ad una situazione di normalità dopo lo shock da Coronavirus. È quanto rilevato daall'ultimo sondaggi ...

Sono 5799 gli isolamenti fiduciari in Veneto per placare il diffondersi del Coronavirus. Di queste persone, 106 sono sintomatiche. Il record è della Provincia di Verona con 1432 persone che devono sta ...(Teleborsa) - 11 mesi. È il tempo che le aziende tedesche ritengono in media necessario per tornare ad una situazione di normalità dopo lo shock da Coronavirus. È quanto rilevato daall'ultimo sondaggi ...