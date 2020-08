Rocchi: «Var utile per avere un risultato più giusto» (Di giovedì 13 agosto 2020) Gianluca Rocchi ha diretto la sua ultima gara, il match tra Juventus e Roma dell’ultimo turno di campionato. L’arbitro 47enne della sezione di Firenze ha deciso di appendere il fischietto al chiodo dopo 17 anni di Serie A. Con 263 partite arbitrate nel nostro campionato, Rocchi è secondo nella classifica di tutti i tempi per … L'articolo Rocchi: «Var utile per avere un risultato più giusto» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

ParmaLiveTweet : L'arbitro Rocchi: 'Ero scettico sul VAR, ma è un ottimo strumento' - ContropiedeA : L’ex arbitro Rocchi: “Il Var è utile per avere un risultato più giusto” - - _SiGonfiaLaRete : #Rocchi: '#VAR? Inizialmente ero scettico, ma è un ottimo strumento. Bello essere festeggiato al termine di… - news24_napoli : L’arbitro Rocchi: "Ero scettico sul VAR, pensavo mettesse in dubbio… - Fantacalcio : Ritiro Rocchi, il saluto dell'ex arbitro: 'VAR ottimo strumento' -