Pirozzi e il bonus: "E' stata mia moglie". Ma il negozio è di entrambi (Di giovedì 13 agosto 2020) Sergio Pirozzi è infuriato perché è venuta allo scoperto la storia dei 600 euro che lo vedono coinvolto. E a Il Tempo come aveva detto al Fatto quotidiano ha dichiarato che “il terremoto ha distrutto ha distrutto il negozio, ci siamo rialzati, poi è arrivato il Covid. Mia moglie rischiava di chiudere e ha chiesto il bonus”. Va aggiunto che il negozio è proprietà di una S.a.s. intestata a moglie e marito. Nei giorni scorsi l'ex sindaco di Amatrice aveva così commentato su Facebook la vicenda riguardante i parlamentari che hanno chiesto il bonus all'Inps: Una brutta storia, che fotografa bene la distanza che ... Leggi su iltempo

