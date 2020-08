Piazza è sicuro, “Milano sarà pronta per l’inizio della stagione” (Di giovedì 13 agosto 2020) La nuova stagione di Pallavolo sta per cominciare, con le squadre che si allenano ormai da settimane per ritrovare la forma migliore dopo i lunghi mesi di stop forzato a causa del lock down per il Covid-19. Il Coach dell’Allianz Powervolley Milano Roberto Piazza è sicuro e convinto che la sua squadra, visto il grande lavoro che sta facendo in questi allenamenti pre-season, arriverà in ottima forma all’inizio della stagione. La società ha trasmesso un comunicato stampa, riprendendo le parole del loro allenatore. LE PAROLE DI COACH Piazza: Analizzando la situazione della propria squadra in questa pre-season molto particolare, viste le regole da seguire durante gli allenamenti, Roberto Piazza è sicuro e molto fiducioso riguardo ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Piazza sicuro "Comprare in piazza è più sicuro Ed è un modo per ritrovarsi" IL GIORNO Stanziati oltre 700mila euro per il restauro della piazza

La statua di Giuseppe Massarenti, a Molinella, non si tocca e, nell’ambito della realizzazione di una nuova piazza, è stata bocciata la parte del progetto che prevede uno spostamento di alcuni metri d ...

Coronavirus, scontro sul vaccino dopo La Piazza. I lettori: "Obbligatorio? No"

Conte, intervistato dal direttore Perrino, ha detto che il vaccino potrebbe non essere obbligatorio. Da La Piazza si apre il dibattito nel governo e sui media "No, non ritengo debba essere reso obblig ...

