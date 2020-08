Pensione di reversibilità 2020: cos’è, familiari beneficiari, importo, scaglioni (Di giovedì 13 agosto 2020) La legge italiana prevede il diritto alla Pensione in favore dei familiari superstiti in caso di decesso del pensionato o del soggetto assicurato che abbia maturato i requisiti per accedere alla Pensione di vecchiaia o di invalidità: è la cosiddetta Pensione di reversibilità. A tal proposito si parla di: Pensione di reversibilità, riconosciuta in favore dei superstiti del titolare della Pensione; Pensione indiretta, erogata in caso di morte dell’assicurato non titolare di Pensione. Cerchiamo ora di analizzare nel dettaglio la Pensione di reversibilità. Pensione di reversibilità: condizioni per ottenerla Per ottenere la Pensione ai superstiti ... Leggi su leggioggi

