Pellezzano, multata “furbetta” dei rifiuti: incastrata dalle videocamere di sorveglianza (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPellezzano (Sa) – È stata individuata e multata la cittadina di Pellezzano che le videocamere di sorveglianza hanno immortalato mentre depositava un sacco di rifiuti in un’area dove è posto il divieto di scarico, in via Sabato De Vita. “Purtroppo – ha detto il Sindaco dott. Francesco Morra – ancora una volta, siamo stati costretti a segnalare alle autorità competenti l’incivile comportamento di questa cittadina, che, in contrasto alle disposizioni sul corretto conferimento della raccolta differenziata, e incurante di ogni regola di buon senso, come evidenziato dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza le cui telecamere monitorano i punti sensibili del ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Pellezzano multata Ancora sigilli alla villa Wenner di Pellezzano. La proprietaria: “E' una persecuzione” Salernonotizie.it