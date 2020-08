Paola Ferrari: “Eroica Atalanta, se non restava in 10 il PSG non segnava mai più” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Eroica Atalanta. Se non restava in 10 il PSG non segnava mai più”. Questo il commento della giornalista Paola Ferrari dopo il quarto di finale di Champions League che ha visto uscire la squadra di Gasperini negli ultimi minuti dopo il gol iniziale di Pasalic. La Ferrari, che negli scorsi giorni ha pubblicato un post in cui si riportava che la Juventus sarebbe stata ripescata, ha voluto esprimersi dopo il triplice fischio, facendo scatenare l’ironia di qualche utente nei commenti. Eroica Atalanta . Se non restava in 10 il PSG non segnava mai più #calcio @ChampionLeague @Atalanta BC #orgoglio #italia @PSG inside — Paola Ferrari ... Leggi su sportface

