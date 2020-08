Ostia, va in giro con piccone e coltello e danneggia le auto in sosta sul lungomare: arrestato 30enne (Di giovedì 13 agosto 2020) Ha iniziato a dare in escandescenze mentre passeggiava sul lungomare Paolo Toscanelli, a Ostia e, senza motivo, a colpire con un piccone le auto in sosta, danneggiandole. E’ successo nella mattina di oggi, 13 agosto, alle ore 9:20. Increduli e allarmati, i passanti hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine, che sono giunte sul posto con diversi equipaggi del Commissariato Lido. Gli agenti hanno fermato l’uomo, un romano di 30 anni, trovandogli addosso anche un coltello. Il ragazzo è stato arrestato e anche denunciato per l’articolo 4 della legge 110 del ’75 (possesso di armi). Il 30enne è stato portato nelle camere di sicurezza del Commissariato in attesa del processo per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

