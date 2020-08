Nuoto Assoluti Settecolli 2020, Paltrinieri: “E’ tutto troppo bello, sono contentissimo per il record” (Di giovedì 13 agosto 2020) NUOVO RECORD EUROPEO PER Paltrinieri I RISULTATI DELLE SERIE VELOCI “E’ tutto troppo bello. Sentivo la nuotata come mai prima, capivo che stavo facendo un buon tempo. 14’33 è davvero ottimo, sono davvero contentissimo. Ho fatto una bella gara, me ne sono accorto anche solo nuotando che stavo facendo bene, ma non pensavo così tanto“. Lo ha detto Gregorio Paltrinieri al termine della gara dei 1500 metri stile libero al Trofeo Settecolli di Roma in cui l’azzurro di punta delle lunghe distanze ha vinto e ha abbattuto il record europeo – e dunque italiano – che peraltro gli apparteneva: “Credo di essere stato sempre coraggioso negli anni a fare quel che volevo fare – ... Leggi su sportface

