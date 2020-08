Malore in vacanza, Raffaele Cantone ricoverato al Cardarelli (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Raffaele Cantone, ex presidente dell’Anac ed attuale procuratore di Perugia, ha accusato un Malore mentre era in vacanza insieme alla famiglia. Attualmente si trova all’Ospedale Cardarelli di Napoli per degli accertamenti. Il magistrato si trovava al Circeo, quando di martedì sera si è sentito male. Portato all’ospedale di Fondi, è stato sottoposto ad alcuni controlli. Successivamente è stato trasferito al Cardarelli per ulteriori accertamenti. I medici hanno escluso problemi di natura ischemica. Cantone sta bene, come riportato da persone a lui vicine, tant’è che potrebbe lasciare l’ospedale già in giornata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

