L'appello del governo alle Regioni: "Chiudete le discoteche". L'impennata dei casi (Di giovedì 13 agosto 2020) Mentre aumentano in Italia i casi da Coronavirus con l'insorgere di numerosi focolai preoccupanti, il governo si appella alle Regioni affinché tengano chiuse le discoteche. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, tenere le discoteche e le sale da ballo aperte è considerato «un serio rischio». Il governo ha sempre ribadito infatti che le aperture non erano e non sono previste mentre le Regioni, sulla base della valutazione epidemiologica, hanno deciso in autonomia di aprire a certe condizioni. In questa fase, secondo quanto sottolineano le fonti rivolgendo un appello alle Regioni, «è necessaria la massima responsabilità e il massimo ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : appello del Cina, l’appello di Xi: «Vuotate i piatti». E a Whuan scatta la regola del «meno 1» Corriere della Sera Rientri dalla Croazia, il governatore Fedriga al commissario per l'emergenza Covid: «Servono 100mila test rapidi per chi passa i confini

L'appello, firmato dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, è stato recapitato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 13 agosto, poco fa al Commissario straordinario per ...

Coronavirus: nuovo record in Germania, 1.445 casi in 24 ore

(ANSA) - BERLINO, 13 AGO - Sono 1.445 i nuovi contagi di Coronavirus registrati nel giro di 24 ore dal Robert Koch Institut in Germania. Si tratta del nuovo picco raggiunto dal maggio scorso. Particol ...

