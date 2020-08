Lamorgese promette "controlli serrati" a Ferragosto (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI - "I prefetti si sono già attivati per disporre, anche a Ferragosto, modalità di controllo più serrato nelle zone turistiche e nelle aree cittadine frequentate dai giovani, molti dei quali sottovalutano i rischi cui si espongono. Ci sono regole ben precise da osservare a partire dal distanziamento sociale, all'uso della mascherina e al lavaggio ripetuto delle mani". Lo afferma in un'intervista a La Stampa la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. "I ragazzi viaggiano - ragiona la ministra - e giustamente cercano il divertimento. Per questo rivolgo proprio a loro un appello forte, che penso dovrebbe diventare patrimonio di tutte le famiglie, affinché mantengano comportamenti responsabili". Le regole per il voto Quanto alle elezioni regionali in programma a settembre, Lamorgese ... Leggi su agi

Notiziedi_it : Lamorgese promette “controlli serrati” a Ferragosto - fisco24_info : Lamorgese promette 'controlli serrati' a Ferragosto: AGI - 'I prefetti si sono già attivati per disporre, anche a F… - Agenzia_Italia : Lamorgese promette 'controlli serrati' a Ferragosto - g_effe : @equilibrium1968 Papa chiede scusa e li chiama cristi, Bellanova promette regolarizzazioni, Lamorgese promette case… - ChiranAngelgela : Il braccio destro prima di #Salvini poi di #Lamorgese è il nuovo prefetto di Roma. Non promette bene. -

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese promette Lamorgese promette "controlli serrati" a Ferragosto AGI - Agenzia Italia Lamorgese promette "controlli serrati" a Ferragosto

AGI - "I prefetti si sono già attivati per disporre, anche a Ferragosto, modalità di controllo più serrato nelle zone turistiche e nelle aree cittadine frequentate dai giovani, molti dei quali sottova ...

Bonus, sospetti su due leghisti. Il Carroccio: "Se vero, sospensione"

Si fa sempre più intricata la questione relativa ai 5 deputati che avrebbero chiesto il bonus da 600 euro: stando alla notizia lanciata da La Repubblica, i furbetti avrebbero intascato il sussidio pre ...

AGI - "I prefetti si sono già attivati per disporre, anche a Ferragosto, modalità di controllo più serrato nelle zone turistiche e nelle aree cittadine frequentate dai giovani, molti dei quali sottova ...Si fa sempre più intricata la questione relativa ai 5 deputati che avrebbero chiesto il bonus da 600 euro: stando alla notizia lanciata da La Repubblica, i furbetti avrebbero intascato il sussidio pre ...