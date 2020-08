Inter-Shakhtar, Lucescu: “Non sarà facile per Conte” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Sarà difficile battere lo Shakhtar, hanno un’organizzazione di gioco eccezionale, con un modulo che applicano da diverso tempo. Non sarà facile per l’Inter, gli ucraini hanno un ottimo possesso di palla e sarà complicato pressarli e riuscire a prendere il controllo del gioco”. Queste le dichiarazioni di Mircea Lucescu, ex allenatore di Shakhtar e Inter, ai microfoni di Sky Sport a proposito della semifinale di Europa League in programma lunedì tra le sue due vecchie squadre. “Le ripartenze della squadra di Conte potrebbero essere fondamentali. Sono due squadre con caratteristiche diverse, vediamo come andrà”, ha aggiunto il tecnico prima di soffermarsi sul progetto costruito dal club ucraino: “Lo ... Leggi su sportface

Inter : ?? | AVVERSARI Sarà Inter-@FCShakhtar la semifinale di @EuropaLeague ???? Si giocherà lunedì 17 agosto alle 21:00 a… - UEFAcom_it : ???? L'@Inter sfiderà lo Shakhtar Donetsk in semifinale di #UEL: fischio d'inizio alle 21 di lunedì 17 agosto alla Dü… - DiMarzio : #UEL | #Inter, infortunio #Sanchez: out per lo #Shakhtar, a rischio anche l'eventuale finale - sportface2016 : #Inter, Lucescu mette in guardia Conte - fantedipicche : RT @Gazzetta_it: #Inter Chiamatelo...Shakhtarinho: chi sono, cosa fanno e come pungono i 13 brasiliani d’#Ucraina #Shakhtar #EuropaLeague h… -