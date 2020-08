Incidente a Catania, tir si ribalta in galleria: chiusa l’autostrada (Di giovedì 13 agosto 2020) L’Incidente è avvenuto nelle prime ore di questa mattina: un tir si è ribaltato nella galleria San Demetrio di Catania. Ennesimo Incidente sulle autostrade italiane. Nelle prime ore di questa mattina infatti un tir si è ribaltato nella galleria “San Demetrio” a Catania. Il mezzo pesante stava percorrendo l’autostrada verso Siracusa quando si è scontrato con una Yaris. I due conducenti sono rimasti lievemente feriti e sono stati portati in ospedale per accertamenti. Per soccorrere il conducente del tir i soccorritori hanno dovuto rimuovere il tettuccio della cabina di guida. L’Incidente ha causato il ribaltamento del camion e la fuoriuscita del carico sulla ... Leggi su bloglive

