Il programma di Spina: “Collegamenti efficaci e interazioni veloci tra grandi e piccoli centri urbani” (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “I grandi centri urbani sono senza dubbio i punti nevralgici di un territorio in cui si concentrano gran parte delle risorse economiche e di tanti servizi. Le porzioni di territorio di minori dimensioni, allo stesso modo, però, apportano un contributo importantissimo da non dimenticare, proprio per questo bisogna creare collegamenti efficaci e interazioni veloci per far sì che si chiuda il cerchio e si crei un rapporto simbiotico in modo da accorciare le distanze e favorire i legami.” E’ questo uno dei programmi di Zaccaria Spina, candidato nella lista ‘Con De Luca – Campania Popolare’, che ritiene necessario un lavoro di sinergia tra le città e le loro province, non solo in ... Leggi su anteprima24

"I grandi centri urbani sono senza dubbio i punti nevralgici di un territorio in cui si concentrano gran parte delle risorse economiche e di tanti servizi. Le porzioni di territorio di minori dimensio ...

"Ripartiamo dai programmi e dai progetti avviati in questi anni, con sempre più voglia di rilanciare i nostri luoghi. In un momento non semplice per il comparto turistico e a fronte di una timida riap ...

"I grandi centri urbani sono senza dubbio i punti nevralgici di un territorio in cui si concentrano gran parte delle risorse economiche e di tanti servizi. Le porzioni di territorio di minori dimensio ..."

"Ripartiamo dai programmi e dai progetti avviati in questi anni, con sempre più voglia di rilanciare i nostri luoghi. In un momento non semplice per il comparto turistico e a fronte di una timida riap ..."