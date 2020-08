Il Cts sul ritorno a scuola: se non c’è spazio il metro di distanziamento non obbligatorio (Di giovedì 13 agosto 2020) In attesa di aule nuove e banchi monoposto si può usare la mascherina se non c’è la distanza minima. «Non sappiamo l’impatto delle misure di riorganizzazione scolastica». I banchi arrivano a ottobre? Appello del Miur ai presidi: trovate nuovi spazi per i primi mesi Leggi su corriere

A scuola doveva cambiare praticamente tutto in considerazione della situazione sanitaria legata al coronavirus. Ma ad oggi ben poche cose sono pronte in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. Rit ...

Soverato, l’appello di un giovane sui social: «Sono positivo al Covid, sono stato in discoteca. Fate il test»

«Sono positivo al Covid-19, chiunque sia stato in contatto con me negli ultimi 14 giorni si faccia il tampone». A postare questo messaggio sui social è stato un giovane di Girifalco che, nello stesso ...

