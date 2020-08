‘Hanno tentato di aprire la mia macchina’, gli agenti arrivano e vengono presi a pugni: in manette 3 magrebini (Di giovedì 13 agosto 2020) Hanno raccolto a terra due bottiglie di birra e si sono scagliati contro gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Giuseppe Sangiovanni, intervenuti a Piazza delle Camelie a seguito della segnalazione di alcune persone in strada che avevano sentito le urla di una donna vittima di un tentato furto. I fatti “ Hanno tentato di aprire la mia macchina”, così ha raccontato la donna ai poliziotti indicando altresì la loro direzione di fuga. Subito individuati i tre, tuttavia hanno opposto una strenua resistenza, in particolare C.A., 44enne e A.E., hanno impugnato delle bottiglie di birra trovate a terra, con l’intenzione di utilizzarle contro gli agenti, ma sono stati disarmati e bloccati. E’ stato allora che A.M., 46enne, ha colpito i poliziotti con dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta

