Giro del Delfinato – Acuto di Roglic nella seconda tappa, lo sloveno stacca tutti e si prende la maglia da leader (Di giovedì 13 agosto 2020) Primoz Roglic vince la seconda tappa del Giro del Delfinato, tagliando per primo il traguardo posto sul Col de Porte. Il corridore del team Jumbo-Visma non lascia scampo ai propri rivali negli ultimi chilometri di questa faticosa tappa, scattando improvvisamente e lasciando sul posto gli avversari, incapaci di tenere il ritmo dello sloveno, che si prende così tappa e maglia da leader. Alle sue spalle si piazzano Pinot e Buchmann, abili a precedere un solido Quintana. In difficoltà invece Alaphiippe, giunto sul traguardo con oltre cinque minuti di ritardo da Roglic. L'articolo Giro del Delfinato – Acuto di ... Leggi su sportfair

